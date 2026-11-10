Weil Gotshal vote en faveur de sa dissolution, mettant fin à 95 ans d'existence de ce prestigieux cabinet d'avocats

Les associés du cabinet Weil, Gotshal & Manges ont voté mardi en faveur de la liquidation de l'entreprise, selon deux personnes proches du dossier, scellant ainsi la fin d'un cabinet d'avocats américain vieux de 95 ans qui a contribué à mener à bien des faillites, des rachats d'entreprises et des litiges historiques pendant des décennies.
Un comité de liquidation composé de trois personnes, dont le directeur juridique du cabinet Robert Carangelo, le responsable du département fiscal Paul Wessel et Patricia Ferrari, administratrice indépendante, supervisera la dissolution, ont indiqué ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat.
C’est Bloomberg Law qui a été le premier à faire état du vote sur la liquidation.
Ce vote fait suite à une recommandation formulée le 28 octobre par la direction de ce prestigieux cabinet de Wall Street , qui proposait de dissoudre le cabinet face à l’accélération des départs d’associés et après l’échec des négociations en vue d’une fusion avec un autre cabinet.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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