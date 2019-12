Webcam, ennui et pénis : dix ans après, retour sur chatroulette, curiosité vintage du Web

Après un succès fulgurant, au tournant des années 2010, le site de tchat et ses vidéos aléatoires est tombé aux oubliettes. Mais il respire toujours.

« Tu veux me voir nu ? » Non merci monsieur, on ne se connaît que depuis une demi-seconde. « Je demande à chaque fois, sinon ce n'est pas poli », s'excuse-t-il presque. La courtoisie étonne, le propos moins : en dix ans, rien n'a vraiment changé sur Chatroulette.

Lancé fin 2009, ce site était devenu en quelques mois un phénomène de société, jusqu'à revendiquer un million de visiteurs ses meilleurs jours. A titre de comparaison, Twitter, trois ans d'âge, enregistrait alors environ trois millions d'utilisateurs quotidiens.

Le concept : une plateforme conçue pour discuter par vidéo avec un interlocuteur aléatoire. Et son iconique bouton « next » (« suivant »), qui permet de zapper la personne en moins d'une seconde, et de répéter la manœuvre à l'infini.

A l'heure de Tinder et des camgirls, du règne d'Instagram et de Snapchat, que reste-t-il de ce site qui avait tant intrigué, dégoûté et parfois émerveillé ? Aujourd'hui, comme en 2009, l'interface est en tout cas toujours aussi dépouillée. Fond blanc, tristes boutons gris, fenêtre vidéo. Et toujours aussi simple. En quelques secondes, une première image s'affiche.

Un type dans un lit se ronge un ongle en silence. A moins qu'il ne se suce le doigt. « Next ». Un quarantenaire fait coucou avec une télécommande. Il nous « nexte » ; vexation. Un blond nous regarde silencieusement, puis dirige la caméra vers son pénis. « Next ».

« Parfois ça marche »

Non décidément, rien n'a vraiment changé sur Chatroulette. Sur trente-cinq personnes croisées, douze ont montré leur sexe. Une situation qu'a mollement tenté d'enrayer la plateforme. Quelques mois après sa création, elle avait proposé un bouton permettant de dénoncer ces utilisateurs, bannis au bout de trois signalements.

