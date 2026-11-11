Wayne Rooney va participer à une émission de télé-réalité en Australie
Rumble in the jungle. Quelques jours après avoir été élu consultant de l’année en Angleterre, Wayne Rooney repart pour de nouvelles aventures. Non pas sur un banc de touche, mais dans la jungle australienne. L’ancien international des Three Lions (120 sélections) fait en effet partie de la cuvée 2026 de la version britannique de l’émission de télé-réalité Je suis une célébrité sortez-moi de là !
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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