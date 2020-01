Wayne Rooney, un nouveau comte à Derby

Comme aux États-Unis, et comme tout au long de sa carrière, l'increvable Wayne Rooney a connu des débuts réussis avec Derby County, jeudi. Cela tombe bien : s'il a débarqué dans le centre de l'Angleterre pour se former à son futur métier de coach auprès de Phillip Cocu, l'ancienne idole d'Everton et Manchester United n'a visiblement pas renoncé à fouler les pelouses de l'élite du football britannique. Et semble encore avoir les cannes pour y parvenir.

90 minutes pleines et une passe décisive : le County est bon

Il faut croire que Phillip Cocu a suivi la carrière de Wayne Rooney avec un œil distrait. Lorsqu'est venue l'heure d'évoquer les débuts imminents de l'Anglais sous les couleurs d'une équipe de Derby County bien mal en point en Championship, le manager néerlandais a évidemment loué les qualités du bonhomme. Mais il a aussi pris le temps de calmer l'assistance. C'est assez mal connaître le larron, pas vraiment du genre à faire patienter la galerie, ni à s'embarrasser avec le temps d'adaptation, lui qui était encore mineur lorsqu'il a planté ses premiers pions en Premier League et avec l'équipe d'Angleterre (à respectivement 16 ans et 360 jours et 17 ans et 317 jours, deux records dont le second tient toujours), qui s'est offert un triplé pour ses débuts avec Manchester United (le 28 septembre 2004 contre Fenerbahçe en C1), qui a fait ficelle dès la 1journée de Premier League lors de son grand retour à Everton en août 2017 et qui a délivré une passe décisive lors de sa première apparition en MLS avec DC United en juillet 2018.Fallait-il donc douter de la capacité du natif de Liverpool à performer rapidement avec les? Pas si l'on sait que cela faisait déjà près de deux mois que le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et dess'entraînait avec ses nouveaux partenaires. Un peu plus si l'on jette un coup d'œil à la date de sa dernière rencontre officielle, le 29 septembre dernier. Ces doutes, alimentés par les propos de son coach, les a balayés dès sa première sortie avec les, opposés jeudi dernier à Barnsley, un autre mal classé de Championship.