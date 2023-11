Wayne Rooney s’ouvre sur son ancien rapport à l’alcool : « Je n’ai plus peur de parler »

La célébrité, un piège à double tranchant.

Lorsque l’on débute en Premier League à 16 ans, en tant que pépite locale, et que l’on réussit ses premiers pas dans la cour des grands, la célébrité arrive souvent au triple galop. Surtout dans le foot, et surtout en Angleterre. Lancé à cet âge-là en 2002 avec Everton, Wayne Rooney a goûté à la célébrité très tôt dans sa carrière. Une adaptation plus compliquée que ce que l’on ne croit et qui a mené l’ancienne star de Manchester United à chuter dans une relation malsaine avec l’alcool, comme il l’a témoigné dans le podcast Seven Rob Burrow , alors qu’il a aussi dû surmonter la perte de sa belle-sœur à 14 ans. « J’ai traversé différentes épreuves, sur et en dehors du terrain, et mon issue, c’était l’alcool. » Starifié en quelques années et international avant sa majorité, Rooney a traversé des heures sombres, rongé par une vie qui le dévorait : « Quand j’étais au début de la vingtaine, je passais quelques jours à la maison sans bouger, et je buvais vraiment jusqu’à m’évanouir. » …

JF pour SOFOOT.com