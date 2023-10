information fournie par So Foot • 08/10/2023 à 10:40

Wayne Rooney quitte Washington

Au moins, il part sur une bonne note.

La victoire décrochée face au New York City FC (2-0), samedi soir, aura été la dernière obtenue par Wayne Rooney en tant qu’entraîneur du DC United. Dans la foulée de ce succès, la franchise de la capitale américaine a publié un communiqué annonçant que sa collaboration avec l’ancien international anglais prenait fin. « Nous avons discuté avec Wayne et avons convenu qu’il était mieux pour nous de nous séparer » , a expliqué Jason Levien, le coprésident des Men in Black .…

RB pour SOFOOT.com