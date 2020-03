Wayne Rooney, bélier alpha

À 34 piges, Wayne Rooney fait désormais les beaux jours de Derby County (Championship). En tant que joueur, bien sûr, mais aussi en tant qu'entraîneur adjoint de Phillip Cocu chez les Rams (Béliers, en VF). Une double vie que le meilleur buteur de l'histoire de Manchester United gère à merveille... au moment de retrouver son ancien club au 5e tour de FA Cup, ce jeudi. Et attention : le bélier ne demande qu'à se transformer en diable pour encorner les Mancuniens sans vergogne.

Top 10 : les entraîneurs-joueurs

Kinder County

Rooney, un nouveau comte à Derby

Le concept d'entraîneur-joueur est une tuerie. Edgar Davids qui s'arroge le n°1 de maillot à Barnet (D4 anglaise), Ryan Giggs qui se fait lui-même entrer en jeu avec Manchester United contre Hull City... Dans l'assentiment général de leurs coéquipiers (ou subordonnés, c'est selon), ces monarques-sujets profitent à fond de leur pré-retraite. Curieusement, le concept d'entraîneur-joueur adjoint se fait lui beaucoup plus rare. Confère-t-il moins d'avantages aux principaux intéressés ? Toujours est-il que c'est le challenge ardu que Wayne Rooney a choisi de relever à Derby County. Sans brûler les étapes. Et en restant lui-même sur le terrain : un leader de jeu et de vestiaire capable de faire la différence à tout moment.L'anciend'Everton le reconnaissait lui-même en conférence de presse au moment de prendre ses fonctions dans les East Midlands : il est ici pour "" un métier d'entraîneur qu'il "" à moyen terme. Apprendre, oui, mais tout en continuant à donner des cours (pratiques) à ses camarades de classe. Et à ses adversaires. Un poste idéal pour concilier ses deux volontés : l'une, plutôt rationnelle et en forme de suite logique (devenir entraîneur). L'autre, irradiant tout droit de son cœur et pas dénuée d'une certaine rancœur : prouver qu'il n'est pas ce footballeur fini que certains enterraient déjà après sa saison à Everton (2017-2018).Avec autant de casquettes et de défis à relever, Rooney saurait-il encore où donner de la tête ? Contre toute attente, oui. Depuis son premier match disputé Lire la suite de l'article sur SoFoot.com