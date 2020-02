Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wauquiez interpelle Macron sur la région du Mont-Blanc Reuters • 12/02/2020 à 22:24









WAUQUIEZ INTERPELLE MACRON SUR LA RÉGION DU MONT-BLANC LYON (Reuters) - Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a écrit mercredi à Emmanuel Macron, en déplacement à Chamonix sur le thématique de l'environnement, pour l'alerter sur l'urgence la situation de la région du Mont-Blanc. Dans un courrier co-signé par le président divers droite du conseil départemental de Haute-Savoie Christian Monteil, par le président du comité de bassin Rhône Méditerranée Martial Saddier et par le maire divers droite de Chamonix Eric Fournier, Laurent Wauquiez dit vouloir appeler l'attention du président de la République "sur le rôle de l'Etat". "Nous souhaiterions que vous puissiez nous accompagner sur les sujets qui feront l'avenir de nos habitants, comme la voie ferrée dans la vallée de l'Arve, de la Roche-sur-Foron à Vallorcine, ou encore l'accélération des mesures de promotion et de mise en oeuvre du fond air-bois et la nécessaire montée en puissance du fond air-industrie", écrit le président Les Républicains de la région Auvergne-Rhône-Alpes au chef de l'Etat. Il demande également à Emmanuel Macron de "prendre des engagements clairs sur le contrôle de la réglementation des poids lourds les plus polluants dans le tunnel du Mont-Blanc" ainsi que sur le non-percement d'un nouveau tube routier dans le tunnel. Laurent Wauquiez insiste aussi sur la nécessité de réaliser la liaison ferrée Lyon-Turin. "Nous attendons de votre part un engagement ferme afin de finaliser le financement des voies d'accès de ce projet d'envergure indispensable à l'amélioration de la qualité de l'air sur le territoire", écrit-il. Il réclame encore le déblocage et l'accélération de la mise en oeuvre d'un nouveau terminal pour ferroviaire alpine. (Catherine Lagrange, édité par Bertrand Boucey)

