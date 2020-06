Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Watford arrache le nul contre Leicester Reuters • 20/06/2020 à 17:51









Watford arrache le nul contre Leicester par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de vainqueur mais du spectacle ce samedi à Vicarage Road. Pour le compte de la 30ème journée de Premier League, Watford et Leicester se sont quittés sur un match nul (1-1). Les deux équipes ont eu des opportunités tout au long de la rencontre, sans trouver la faille dans le temps règlementaire. À la 90ème minute, Chilwell a ouvert le score pour les Foxes d'une superbe frappe lointaine en pleine lucarne. Les hommes de Brendan Rodgers pensaient repartir avec les 3 points, mais c'était sans compter sur la magnifique retournée acrobatique de Craig Dawson au bout du temps additionnel. Au classement, Leicester garde sa place sur le podium et prend 6 points d'avance sur Chelsea, 4ème. Watford lutte encore pour son maintien et n'est qu'à deux longueurs de la zone rouge, à la 16ème place.

