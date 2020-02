Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington prolonge de 45 jours les dérogations accordées à Huawei Reuters • 14/02/2020 à 06:50









WASHINGTON PROLONGE DE 45 JOURS LES DÉROGATIONS ACCORDÉES À HUAWEI WASHINGTON (Reuters) - L'administration américaine a déclaré jeudi qu'elle prolongeait de 45 jours les dérogations permettant aux entreprises américaines de continuer à commercer avec Huawei, alors que la licence actuelle de l'entreprise chinoise doit expirer le 16 février. Washington a placé en mai dernier le géant chinois des télécoms sur une "liste noire", l'accusant d'être utilisé par le gouvernement chinois à des fins d'espionnage, des accusations rejetées par Huawei. Cette décision intervient alors que l'administration de Donald Trump débat de possibles restrictions supplémentaires visant les ventes de produits américains à Huawei. (version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.