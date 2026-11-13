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Washington oeuvre à un échange de prisonniers sans précédent entre Kyiv et Moscou, dit Kushner
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 02:46

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Les Etats-Unis oeuvrent pour parvenir à un accord entre l'Ukraine et la Russie sur un échange de prisonniers d'une ampleur sans précédent depuis le début de la guerre, a déclaré jeudi Jared Kushner, émissaire et gendre du président américain Donald Trump.

Jared Kushner a pris part cette semaine, au côté de l'émissaire spécial Steve Witkoff, à une réunion trilatérale avec des représentants ukrainiens et russes à Abou Dhabi avant de rencontrer mercredi à Moscou le président russe Vladimir Poutine puis jeudi à Dublin le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Il a été convenu que les Européens participent au prochain cycle de pourparlers, a-t-il confirmé.

"Nous travaillons également sur ce qui constituerait le plus important échange de prisonniers dans cette guerre, possiblement pour réunir des milliers de personnes avec leurs familles", a écrit par ailleurs Jared Kushner sur le réseau social X, sans donner de précisions.

(Kanishka Singh; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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