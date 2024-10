Washington met en garde Israël contre un nouveau Gaza au Liban

Bombardement sur la banlieue sud de Beyrouth, le 9 octobre 2024 ( AFP / ETIENNE TORBEY )

Les Etats-Unis ont mis en garde Israël mercredi contre toute offensive au Liban qui "ressemblerait" à ce qu'il s'est passé dans la bande de Gaza, au moment où l'armée israélienne a promis de combattre "sans répit" le Hezbollah.

La veille, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait menacé le Liban des mêmes "destructions et souffrances" que dans la bande de Gaza.

Israël mène depuis le 7 octobre 2023 une offensive dévastatrice dans le territoire palestinien, en riposte à l'attaque du mouvement islamiste Hamas sur le sol israélien. La guerre s'est étendue récemment au Liban et s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran, qui soutient le Hezbollah libanais et le Hamas.

"Je dis très clairement qu'il ne devrait pas y avoir d'action militaire au Liban qui ressemblerait à Gaza et dont le résultat ressemblerait à Gaza", a déclaré le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

Des policiers israéliens inspectent les dégâts causés par la chute d'une roquette tirée depuis le Liban dans un cimetière à Kiryat Bialik près de la ville portuaire de Haïfa, dans le nord d'Israël, le 9 octobre 2024 ( AFP / Menahem KAHANA )

Alors qu'Israël a annoncé élargir son offensive terrestre contre le Hezbollah dans le sud du Liban, Benjamin Netanyahu s'est entretenu mercredi par téléphone avec le président américain Joe Biden, pour évoquer notamment le projet d'Israël de frapper l'Iran, en réponse à l'attaque de missiles lancée par Téhéran le 1er octobre.

L'entretien, auquel a participé la vice-présidente américaine Kamala Harris, candidate à la Maison Blanche, est le premier depuis près de deux mois entre les deux dirigeants, dont les relations sont difficiles.

La conversation a été "directe" et "productive", tandis que la discussion "continue" sur la riposte d'Israël contre l'Iran, selon la Maison Blanche.

Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a promis que la riposte de son pays serait "mortelle, précise et surprenante", ajoutant que "ceux qui tentent de nuire à l'Etat d'Israël en paieront le prix".

- "Frapper intensément" -

Des bénévoles préparent de la nourriture pour des déplacés du sud du Liban, à Beyrouth le 9 octobre 2024 ( AFP / - )

Après avoir affaibli le Hamas dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a déplacé depuis la mi-septembre le front de la guerre vers le Liban.

Israël cherche à éloigner le Hezbollah des zones frontalières du sud du Liban et à faire cesser ses tirs de roquettes pour permettre le retour dans le nord d'Israël des quelque 60.000 habitants déplacés.

Après une campagne de frappes aériennes massives lancée le 23 septembre contre les bastions du Hezbollah, Israël mène depuis le 30 septembre une offensive terrestre dans le sud du Liban, élargie cette semaine aux zones côtières du sud-ouest du pays.

"Nous allons continuer de frapper le Hezbollah intensément, sans leur laisser le moindre répit ni la moindre occasion de se remettre", après les "dégâts importants" qu'il a subis, a déclaré mercredi le chef d'état-major israélien, le général Herzi Halevi.

Mercredi, un homme et une femme ont été tués par les tirs de roquettes à Kiryat Shmona, une ville du nord d'Israël située à deux kilomètres de la frontière libanaise, selon les secours israéliens.

Destructions après une frappe israélienne sur le village de Wardaniye, au sud de Beyrouth, le 9 octobre 2024 ( AFP / Mahmoud ZAYYAT )

"Environ 20 projectiles" ont été tirés sur Kiryat Shmona, selon l'armée.

Le Hezbollah a revendiqué des tirs de roquettes sur des villes et des cibles militaires dans le nord d'Israël et le sud du Liban, et assuré avoir repoussé à deux reprises à l'aube des incursions israéliennes.

Des Syriens qui avaient trouvé refuge au Liban rentrent dans leur pays, par le poste-frontière d'Aoun al-Dadat, le 9 octobre 2024 ( AFP / Bakr ALKASEM )

Les bombardements aériens se poursuivent notamment sur la banlieue sud de Beyrouth, l'un des fiefs du Hezbollah, visé mercredi soir par une nouvelle frappe.

Selon les autorités libanaises, un bombardement a fait quatre morts dans la région du Chouf, au sud de Beyrouth, jusqu'à présent plutôt épargnée, tandis que l'armée a affirmé avoir détruit "100 cibles terroristes du Hezbollah" en 24 heures.

Depuis octobre 2023 et le début des échanges de tirs transfrontaliers entre Israël et le Hezbollah, plus de 2.000 personnes ont été tuées au Liban, dont près de 1.200 depuis le 23 septembre, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels. Plus d'un million de personnes ont été déplacées.

L'armée israélienne a par ailleurs annoncé mercredi avoir tué un membre du Hezbollah dans une frappe en Syrie.

- "Un enfer sans fin" -

Dans la bande de Gaza, d'intenses bombardements ont visé mercredi le secteur de Jabalia, dans le nord, selon la Défense civile, encerclé depuis plusieurs jours par l'armée qui a appelé ses habitants à évacuer, affirmant que le Hamas cherchait à y reconstituer ses capacités.

Le département d'Etat américain s'est dit "extrêmement préoccupé" concernant l'accès à l'aide humanitaire dans le nord de Gaza.

Un Palestinien au milieu des destructions à Bureij dans le centre de la bande de Gaza, après des bombardements israéliens, le 9 octobre 2023 ( AFP / Eyad BABA )

Selon le chef de l'Unrwa, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, "au moins 400.000 personnes sont prises au piège dans ce secteur". "Le nord de Gaza: un enfer sans fin", a-t-il affirmé sur X.

"Les ordres d'évacuation récents des autorités israéliennes obligent les gens à fuir encore et encore, en particulier du camp de Jabalia", a-t-il ajouté, soulignant que "beaucoup de gens refusent de partir parce qu'ils ne savent que trop qu'il n'y a aucun lieu sûr à Gaza".

La guerre a réduit en ruines des secteurs entiers du petit territoire assiégé et déplacé la quasi-totalité des 2,4 millions d'habitants.

Au moins 42.010 Palestiniens ont été tués, en majorité des civils, dans l'offensive israélienne à Gaza, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Du côté israélien, l'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.206 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité dans la bande de Gaza.