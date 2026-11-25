Le port à containers de Los Angeles, en Californie, le 26 septembre 2025 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le gouvernement américain a annoncé mercredi une nouvelle série de droits de douane visant les produits exportés par ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, l'Union européenne (UE) ou le Japon, les accusant de soutenir leurs industries par des subventions qu'il juge illicites.

Ces droits de douane, qui pourraient atteindre 20 % dans le cas des produits provenant de Chine, n'entreront en vigueur que dans un mois, la période permettant au public et aux entreprises de faire des observations écrites sur ces propositions.

"Nous proposons aujourd'hui une série de droits de douane ciblés afin de répondre à ce problème de production excessive", a assuré mercredi le représentant de la Maison Blanche pour le Commerce (USTR), Jamieson Greer, interrogé sur CNBC.

Ces nouvelles surtaxes, qui viennent s'ajouter à celles, d'au moins 10 %, annoncées fin juillet et qui visent une soixantaine de pays au prétexte de lutter contre le travail forcé, viennent conclure une enquête lancée en mars dernier par M. Greer.

Elles concernent, outre les pays déjà mentionnés, la plupart des pays d'Asie du sud-est, la Corée du Sud, ainsi que la Suisse et le Bangladesh.

Selon les services de l'USTR, l'usage des subventions par les pays concernés, une quinzaine au total, provoque une surproduction industrielle qui vient pénaliser en bout de course les entreprises américaines.

"Nous contestons fermement cette idée", a répondu mercredi un porte parole de la Commission européenne, remettant en question le bien-fondé de cette nouvelle surtaxe.

Pour Washington, les politiques européennes de réindustrialisation, l'existence de barrière non tarifaires ou les possibilités de prêts via les banques d’investissements pour des secteurs spécifiques justifient l'inclusion de l'UE dans la liste.

Selon la proposition avancée par les services de M. Greer, les droits de douane imposés ne doivent pas dépasser le niveau des accords commerciaux, ce qui ne représente au final qu'une légère augmentation par rapport aux surtaxes en vigueur depuis fin juillet.

"Nous faisons en sorte que notre proposition de droits de douane permette de respecter les accords que nous avons signés et qui viennent déjà régler une partie des problèmes relevés concernant la production excessive", a assuré Jamieson Greer.

Une fois ces surtaxes en vigueur, le taux appliqué aux produits européens ou japonais passera à 15 % contre 10 % jusqu'ici.

Chine plus touchée, Brésil visé à part

La Chine est en revanche plus particulièrement ciblée, avec ces 20 % qui viennent s'ajouter aux droits de douane préexistants toujours en place, de 12,5 % en moyenne sur l'année dernière selon M. Greer. Au risque de relancer la guerre commerciale entre les deux premières puissances économiques mondiales.

Les deux pays s'étaient rendus coup sur coup début 2025, avec des droits de douane réciproques dépassant largement les 100 %, avant qu'une série de négociations ne permettent de calmer partiellement les tensions.

Dans le même temps, le gouvernement américain a annoncé des droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens, dont l'aviation civile, reprochant à Brasilia de ne pas avoir pris en compte les inquiétudes américaines sur les relations commerciales entre les deux pays.

Une décision qui tombe tout juste un mois après la réélection du président brésilien, Lula da Silva, au détriment de Flavio Bolsonaro, soutenu par Donald Trump et parti aux États-Unis dans la foulée de sa défaite.

La Maison Blanche tente de remettre en place les droits de douane annulés en février par la Cour suprême, en s'appuyant sur de nouvelles justifications juridiques qui lui semblent légalement plus solides.

Comme pour les surtaxes sur le travail forcé imposées fin juillet, ces nouveaux droits de douane se fondent sur une loi fédérale de 1974 déjà utilisée pour imposer ceux touchant certains secteurs d'activité particuliers, tels que l'acier et l'aluminium ou l'automobile, qui n'avaient pas été remis en question par la décision de la haute juridiction.

La justice américaine a eu tendance de longue date à autoriser les droits de douane appliqués dans le cadre de cette loi, qui impose l'ouverture préalable d'une enquête par l'USTR afin de déterminer si les actes reprochés entraînent bien un avantage concurrentiel illicite vis-à-vis des entreprises américaines.

Mais les surtaxes visant à lutter contre le travail forcé font l'objet d'un recours en justice, après une plainte déposée dès fin juillet par 25 États américains, presque tous dirigés par des démocrates, une décision qui pourrait donner des précisions quant à l'avenir de ces nouveaux droits de douane.