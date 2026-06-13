Warren Zaïre-Emery tranquille concernant son statut en sélection

De joueur le plus utilisé à porteur d’eau. Très régulièrement titulaire cette saison avec le PSG, à l’exception de la finale de Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery ne sait pas s’il aura beaucoup de temps de jeu durant la Coupe du monde . Au point d’imaginer cirer le banc comme lors de l’Euro 2024 (0 minute jouée) ? « C’est toujours frustrant de ne pas jouer. Tout joueur veut avoir des minutes. On a une concurrence qui est très forte et ça passe par des moments comme ça , a dédramatisé le principal intéressé ce samedi en conférence de presse. C’est avant tout une chance d’être ici et un plaisir. Quand on ne peut pas jouer, on est là pour ses coéquipiers, on les aide. Ça passe par l’entraînement où on les pousse. Au club, j’ai cette concurrence et c’est ce qui fait qu’on est tout le temps à notre meilleur niveau. »

Luis Enrique primordial pour Warren Zaïre-Emery

Le milieu de terrain (ou latéral droit) a fait face à cette concurrence grâce notamment aux conseils de son entraîneur, Luis Enrique . « Il ne m’a jamais lâché. Il est sur tes côtes, il fait tout pour que tu reviennes, pour te donner cette confiance. Il va te parler , énumère WZE, reconnaissant. Je pense que ce groupe, on est tous là les uns pour les autres. Ç a arrive à tout le monde d’être moins bien dans une saison, il faut juste ne pas baisser la tête et continuer à travailler. C’est ce que je fais et j’ai réussi à retrouver ce plaisir, cette intensité, et remettre cette insouciance dans mon jeu que j’avais un peu perdue. » …

TB pour SOFOOT.com