Warren Zaïre-Emery : « On a fait ce que le coach a demandé »

Du positif, beaucoup de positif.

Interrogé après la nouvelle victoire du Paris Saint-Germain devant la Real Sociedad lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions, Warren Zaïre-Emery n’a pas boudé son plaisir au micro de Canal Plus : « Ça fait du bien d’être qualifié, on était venu ici pour gagner. On l’a fait, on a tout donné et on a très bien joué sur l’ensemble du match. On a fait ce que le coach a demandé, ça s’est bien passé. On a bien préparé le match, c’est ce qui a changé par rapport à l’aller. Maintenant, on va continuer à travailler. » …

