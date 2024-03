information fournie par So Foot • 19/03/2024 à 23:19

Warren Zaïre-Emery n’a « pas peur » d’enchaîner l’Euro et les Jeux olympiques

Ça déborde d’énergie à cet âge-là.

À quelques semaines de Jeux olympiques de Paris 2024, Thierry Henry a fait face aux éventuels refus du Real et de l’Atlético de libérer leurs joueurs pour cette compétition. Potentiellement privé d’Antoine Griezmann, Eduardo Camavinga ou, s’il venait à passer la frontière cet été, Kylian Mbappé, le sélectionneur de l’équipe de France Espoirs peut toujours compter sur Warren Zaïre-Emery. Né en 2006, le Parisien fait évidemment partie des joueurs de moins de 23 ans éligibles à la liste finale. Ce mardi en conférence de presse, il a avoué que cette participation « fait très envie » , et a surtout assuré qu’il « serai[t] là pour tout donner et aider l’équipe de France » .…

EL pour SOFOOT.com