information fournie par So Foot • 01/11/2023 à 12:55

Warren Zaïre-Emery : « Mes objectifs ? Être appelé en équipe de France »

Jeune et ambitieux.

Fraîchement nommé capitaine des Espoirs par Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery continue de voir toujours plus haut. Dans un entretien accordé à Tuttosport , le prodige du Paris Saint-Germain a avoué sans concession penser à l’équipe de France A. Comme sur le terrain, il ne s’est pas caché : « Mes objectifs ? Tout d’abord être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga. » Né en mars 2006, il pourrait devancer le Madrilène, plus jeune joueur convoqué en Bleu depuis 1945, en cas de première cape en novembre prochain.…

EL pour SOFOOT.com