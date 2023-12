information fournie par So Foot • 06/12/2023 à 20:46

Warren Zaïre-Emery déjà de retour à l’entraînement collectif

Beaucoup d’infos positives d’un coup.

Le PSG vide son infirmerie et annonce ce mercredi le retour de deux cadres du XI parisien à l’entraînement : Marquinhos et Warren Zaïre-Emery. Le dernier avait pourtant été victime d’une grosse entorse lors de sa toute première sélection chez les Bleus face à Gibraltar le 18 novembre dernier. Les premières estimations médicales ne le voyaient pas revenir sur le pré d’ici 2024, mais surprise : le club de la capitale informe que le jeune milieu de terrain est « remis de son entorse à la cheville droite » et qu’il « a effectué la majeure partie de la séance du jour avec le groupe » .…

AEC pour SOFOOT.com