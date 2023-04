Warren Zaïre-Emery, « bon élève » en classe comme sur le terrain

Au même âge, on alternait aussi l’école et la C1, mais sur la console.

A 17 ans, Warren Zaïre-Emery épate à la fois ses professeurs et les supporters du Paris Saint-Germain. Avec les épreuves du bac de français et le titre de champion de France en ligne de mire, la polyvalence est aussi présente chez le joueur que chez l’homme. Il est notamment décrit comme un « bon élève » par sa mère, Gessie, qui évoque par exemple un rendez-vous avec une maîtresse qu’a eu son fils lorsqu’il était en primaire : « Je me souviens, en CM1, j’avais rendez-vous avec sa maîtresse qui me dit : “Warren, je l’adore ! Si on en avait que des comme lui, ce serait formidable” », explique-t-elle dans un article paru ce mercredi dans Le Parisien .…

MLM pour SOFOOT.com