Warren Buffett a nommé son futur successeur à la tête de Berkshire Hathaway

La sixième fortune mondiale prépare l'avenir de sa holding, qui chapeaute près de soixante entreprises.

Warren Buffett, en 2019 ( AFP / JOHANNES EISELE )

La prochaine tête de l'immense holding financière américain Berkshire Hathaway se nommera Greg Abel, a indiqué le milliardaire Warren Buffett à la chaîne américaine CNBC, lundi 3 mai. Il met fin à un suspense qui dure depuis plusieurs années au sujet de son successeur. "Les dirigeants s'accordent à dire que si quelque chose devait m'arriver ce soir, Greg serait aux commandes demain matin", a affirmé à la chaîne de télévision, Warren Buffett, sixième fortune mondiale avec 103,7 milliards de dollars selon le classement Forbes.

Quelques indices en ce sens avaient émergé de l'assemblée générale des actionnaires de l'entreprise samedi, sans pour autant pouvoir en conclure qu'il s'agirait d'une succession formelle. L'homme d'affaires américain ajoute qu'Ajit Jain, actuellement le dirigeant de la division assurances du groupe, prendrait les rênes en cas d'incapacité de Greg Abel. "Ce sont deux personnes formidables" a par ailleurs confié Warren Buffett à CNBC .

Warren Buffett, 90 ans, met ainsi fin à un suspense qui durait depuis des années sur son prochain remplaçant à la tête de Berkshire Hathaway, le conglomérat du milliardaire qui chapeaute une soixantaine d'entreprises, dont l'assureur américain Geico et le fabricant de batteries Duracell. Les deux hommes étaient régulièrement cités en potentiels successeurs et sont loin d'être inconnus au groupe.

Le Canadien Greg Abel a rejoint l'entreprise en 1992 au sein de sa division énergie et chapeaute depuis plus de trois ans toutes les activités ne relevant pas de l'assurance. L'Américain d'origine indienne, Ajit Jain, a pour sa part intégré Berkshire en 1986 au sein de la division assurances qu'il dirige actuellement. L'action Berkshire Hathaway prenait 1,09% dans les transactions précédant l'ouverture de la Bourse de New York.