Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, a déclaré mercredi que la banque centrale devait se montrer plus offensive dans sa réponse à l’inflation, qui, selon lui, risque de modifier la perception du public vis-à-vis des prix. Il estime qu’elle doit soit approuver une hausse d’un demi-point lors de la réunion de décembre, soit annoncer un rythme de hausses plus soutenu en 2027.

L’inflation « va dans la mauvaise direction et s’étend », a déclaré M. Waller sur CNBC , soulignant que bon nombre des produits dont les prix augmentent le plus rapidement se trouvent désormais dans le secteur des services et échappent largement à l’influence des coûts élevés du pétrole et d’autres facteurs temporaires.

« Si l’on veut vraiment la faire baisser, il faut commencer à prendre des mesures énergiques », soit par le biais d’une hausse plus importante d’un demi-point lors de la prochaine réunion des 8 et 9 décembre, soit en utilisant le communiqué publié après la réunion ou la conférence de presse du président Kevin Warsh pour définir les anticipations du marché quant à de nouvelles hausses.

L’inflation récente dépasse les 3 % en rythme annualisé et pourrait s’accélérer, a déclaré M. Waller, qui craint que les chefs d’entreprise n’en viennent à considérer ce niveau comme normal et comme devant être répercuté sur les consommateurs.

“On commence à entendre ce genre de propos — “nous répercutons 3 % parce que nous pensons pouvoir l’obtenir” — et c’est là que l’on commence à rencontrer des difficultés pour faire baisser l’inflation”, a déclaré M. Waller. “Il faudra donc peut-être secouer les esprits pour leur faire comprendre: “Attendez un peu, 3 % n’est pas le chiffre auquel vous devriez vous référer à l’avenir… C’est ce genre de mentalité qu’il faut commencer à briser… Nous ne pouvons pas attendre. Nous ne pouvons pas y parvenir d’ici deux ans.””

Les dernières données sur l’inflation ont dépassé un seuil qui, selon M. Waller, justifierait une hausse des taux d’un demi-point lors de la prochaine réunion de la Fed. Il a estimé que le choix se résumait désormais soit à prendre cette mesure, bouleversant ainsi les anticipations du marché qui tablent sur une hausse d’un quart de point seulement, soit à indiquer très clairement que la Fed relèverait à nouveau ses taux en janvier et poursuivrait sa politique de resserrement à partir de là.

“Cela pourrait se faire dans le communiqué publié après la réunion de la Fed, ou “le président pourrait en parler… lors de la conférence de presse. Mais il faut agir”, a déclaré M. Waller, sinon “il faudra alors opter pour une hausse de 50 en décembre. Il faut mettre cela en place et passer à l’action.”

“Cela commence tout juste à se répandre et les gens commencent à l’accepter davantage que nous ne le souhaiterions”, a déclaré M. Waller.

M. Warsh a déclaré vouloir éviter autant que possible les “indications prospectives”, mais M. Waller a estimé que c’était le moment pour la banque centrale d’utiliser une communication forte à son avantage et de contribuer à maîtriser la psychologie de l’inflation.

“Le président a sa propre façon de vouloir communiquer. C’est très bien. Ce sont ses préférences”, a déclaré M. Waller. “Je suis dans ce milieu depuis longtemps… Il faut utiliser la communication comme l’un de nos outils… Nous devrions utiliser la communication pour atteindre nos objectifs, pour amener les marchés à nous aider à faire notre travail.”

La Fed a maintenu son taux directeur inchangé en octobre, dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %. Le compte-rendu de cette réunion sera publié aujourd’hui à 14h (heure de la côte Est) et fournira davantage de détails sur le débat.