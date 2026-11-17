Waller, de la Fed : le système financier est encore loin de l'IA autonome dans le secteur bancaire

Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré mardi que le système financier était encore loin de pouvoir recourir de manière fiable à des agents d’IA pour les transactions financières.

Évoquant ce qu'on appelle l'IA “agentique”, qui fonctionne de manière autonome en suivant les instructions de ses utilisateurs, M. Waller a déclaré qu'il s'agissait d'une “technologie intéressante” susceptible d'aider considérablement les consommateurs, “mais il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre avant que cette technologie ne se généralise”. M. Waller s'est exprimé lors d'un événement organisé à New York par la Clearing House.