Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré mardi que le système financier était encore loin de pouvoir recourir de manière fiable à des agents d’IA pour les transactions financières.
Évoquant ce qu'on appelle l'IA “agentique”, qui fonctionne de manière autonome en suivant les instructions de ses utilisateurs, M. Waller a déclaré qu'il s'agissait d'une “technologie intéressante” susceptible d'aider considérablement les consommateurs, “mais il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre avant que cette technologie ne se généralise”. M. Waller s'est exprimé lors d'un événement organisé à New York par la Clearing House.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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