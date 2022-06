Wall Street tente un rebond avant une décision historique de la Fed

La Bourse de New York tentait un rebond mercredi après deux jours de pertes, dans l'attente d'une décision historique de la banque centrale américaine (Fed) qui va fortement relever les taux d'intérêt pour juguler une inflation hors de contrôle.

A 13H40 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 1,11%, et le S&P 500 de 1,35%. Le Nasdaq grimpait de 1,71%.

Après un lundi noir, l'indice Dow Jones avait encore lâché mardi 0,50% à 30.364,83 points et le S&P 500 0,38% à 3.735,48 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, s'était un peu repris grappillant 0,18% à 10.828,35 points.

Les marchés anticipent "à 90% une hausse de 0,75 point de pourcentage des taux directeurs aujourd'hui et il y a même 10% de chance pour que le Comité monétaire relève les taux d'un point entier de pourcentage", prévenait Art Hogan, de National Securities, dans une note.

"Le contexte est un des plus compliqués depuis des années et en terme de prix du marché, on a atteint la capitulation", constatait l'analyste soulignant que le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, avait perdu presque 10% en seulement quatre séances.

"Pour information, depuis la fin de la crise financière (de 2008), on a assisté seulement trois fois à une telle chute du marché", ajoutait Art Hogan citant par exemple le mois d'août 2011, lorsque les agences de notation avaient dégradé la note de la dette américaine qui frôlait le dépôt de bilan à cause d'un bras de fer avec le Congrès.

Le Comité monétaire de la Fed doit rendre son verdict mercredi à 18H00 GMT, une décision qui sera suivie par une conférence de presse très attendue de Jerome Powell, président de la Banque centrale.

"Tous les regards seront braqués sur la décision monétaire de la Fed", reconnaissaient les analystes de Wells Fargo. Outre sa décision sur les taux, l'institution monétaire va aussi divulguer de nouvelles prévisions économiques.

Les rendements des emprunts d'État américains à 10 ans, qui évoluent en sens opposé de leur cours, se détendaient légèrement, mais restaient proches de leur sommet depuis 2011, à 3,37% contre 3,47% la veille.

Le dollar se stabilisait après une envolée à un plus haut depuis vingt ans mardi.

De son côté, fait extrêmement rare, la Banque centrale européenne (BCE) a tenu une réunion d'urgence afin de calmer les tensions sur les différentiels de taux d'emprunts entre les pays de la zone euro.

vmt/tu/lum