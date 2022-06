Wall Street tente un rebond avant une décision historique de la Fed

La Bourse de New York tentait un rebond mercredi après deux jours de pertes, dans l'attente d'une décision historique de la banque centrale américaine (Fed) qui va fortement relever les taux d'intérêt pour juguler une inflation hors de contrôle.

A 14H40 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,86%, et le S&P 500 de 1,04%. Le Nasdaq grimpait de 1,38%.

Après un lundi noir, l'indice Dow Jones avait encore lâché mardi 0,50% à 30.364,83 points et le S&P 500 0,38% à 3.735,48 points. Le Nasdaq, à dominante technologique, s'était un peu repris, grappillant 0,18% à 10.828,35 points.

Les marchés anticipent "à 90% une hausse de 0,75 point de pourcentage des taux directeurs aujourd'hui et il y a même 10% de chance pour que le Comité monétaire relève les taux d'un point entier de pourcentage", prévenait Art Hogan, de National Securities, dans une note.

"Le contexte est un des plus compliqués depuis des années et en termes de prix du marché, on a atteint la capitulation", constatait l'analyste, soulignant que le S&P 500, l'indice le plus représentatif du marché américain, avait perdu presque 10% en seulement quatre séances.

"Pour information, depuis la fin de la crise financière (de 2008), on a assisté seulement trois fois à une telle chute du marché", ajoutait Art Hogan, citant par exemple le mois d'août 2011, lorsque les agences de notation avaient dégradé la note de la dette américaine qui frôlait le dépôt de bilan à cause d'un bras de fer avec le Congrès.

Le Comité monétaire de la Fed doit rendre son verdict mercredi à 18H00 GMT, une décision qui sera suivie par une conférence de presse très attendue de Jerome Powell, président de la banque centrale.

"Tous les regards seront braqués sur la décision monétaire de la Fed", reconnaissaient les analystes de Wells Fargo. Outre sa décision sur les taux, l'institution monétaire va aussi divulguer de nouvelles prévisions économiques.

- Soulagement ? -

Comme le soulignaient ces analystes, le rebond de début de séance traduisait "un sentiment de soulagement" à l'idée que la Fed va vraiment prendre les choses en main en imposant, sans doute, le tour de vis monétaire le plus marqué depuis presque 28 ans afin de dompter une inflation galopante. Les prix ont augmenté aux Etats-Unis de 8,6% sur un an et bondi de 1% pour le seul mois de mai.

Les indicateurs du jour continuaient de refléter une économie choquée par la hausse des prix et handicapée par les goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement.

A l'inverse des attentes des analystes, les ventes au détail aux États-Unis ont baissé en mai de 0,3%, alors que le pouvoir d'achat des consommateurs est fortement diminué. Même les ventes en ligne, qui d'ordinaire tirent leur épingle du jeu, se sont repliées (-1,1%).

Quant à l'activité manufacturière de la région de New York, mesurée par l'indice Empire State de la Fed, elle est restée en contraction en juin.

Les rendements des emprunts d'État américains à 10 ans, qui évoluent en sens opposé de leur cours, se détendaient légèrement, mais restaient proches de leur sommet depuis 2011, à 3,39% contre 3,47% la veille.

Le dollar se tassait, après une envolée à un plus haut depuis vingt ans mardi.

Les investisseurs fuyaient les cryptomonnaies et le bitcoin, actif risqué, qui glissait à 21.300 dollars.

De son côté, fait extrêmement rare, la Banque centrale européenne (BCE) a tenu une réunion d'urgence afin de calmer les tensions sur les différentiels de taux d'emprunts entre les différents pays de la zone euro.

Tous les secteurs du S&P 500, sauf l'énergie, reprenaient de la vigueur, l'immobilier en tête (+2,20%) ainsi que les dépenses de consommation non-essentielles (+1,84%) et les banques (+1,62%).

Nombre de titres, notamment dans la distribution, qui avaient beaucoup chuté en début de semaine, rebondissaient fortement comme le vendeur de voitures en ligne Carvana (+11,95%) ou celui de nourriture pour animaux Chewy (+6,31%). Le loueur de voitures Hertz, qui a annoncé un rachat de ses propres actions pour 2 millions de dollars, grimpait de 8,21% tandis qu'Avis, à la veille des départs en vacances, bondissait de 10,44%.

vmt/er