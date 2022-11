Walid Regragui, un job taillé sur mesure

Ancien international marocain et auteur d'une carrière très honorable, Walid Regragui a succédé à Vahid Halilhodžić sur le banc des Lions de l'Atlas au mois d'août dernier, après avoir accumulé les titres au FUS de Rabat, à Al-Duhail (Qatar) et au Wydad Casablanca. Pour ceux qui le connaissent, avoir vu l'ex-défenseur embrasser le métier d'entraîneur est tout sauf une surprise.

"Même avant qu'Halilhodžić ne soit viré, on sentait bien qu'il était le seul successeur vraiment crédible." Youssouf Hadji

Été 2014. Les dirigeants du Fath Union Sport de Rabat découvrent dans leur bureau un courrier de leurs supporters. Le message est clair : Walid Regragui estsur le banc des "Fussistes". Pour les aficionados du club, c'est sûr : son inexpérience, en tant que coach numéro 1, emmènera le club droit dans le mur. Huit ans plus tard, c'est toute une partie du Maroc du football qui le réclame à la tête de la sélection en lieu et place de Coach Vahid. Avec lui, c'est sûr, fini le jeu stérile évoqué par une partie de la presse et des supporters et les tensions avec les têtes d'affiche de la sélection, Hakim Ziyech notamment.