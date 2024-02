information fournie par So Foot • 05/02/2024 à 15:11

Walid Regragui est maintenu à la tête du Maroc

Walidé par la street.

Le Maroc a vécu une grande déception en Côte d’Ivoire avec une élimination en 8 e de finale de la Coupe d’Afrique des nations par l’Afrique du Sud. Encore auréolé par la demi-finale de Coupe du monde en 2022, le crédit de Walid Regragui auprès de la fédération marocaine n’est pas du tout entamé. Cette dernière a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux annonçant le maintien de l’ancien joueur de l’AC Ajaccio et Grenoble à son poste. L’instance marocaine a annoncé lui apporter « tous les moyens de soutien et d’accompagnement afin d’accéder au statut que mérite le football national en général et l’équipe nationale en particulier » . Il pourra donc continuer son projet à la tête des Lions avec en vue la Coupe du monde 2026 où le Maroc espère réitérer l’exploit.…

