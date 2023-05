information fournie par So Foot • 25/05/2023 à 01:07

Walid Cheddira meilleur buteur de la Coupe d'Italie 2023 !

Lautaro, c’est de l’eau.

La Coupe d’Italie 2023 a rendu son verdict ce mercredi soir, et c’est l’Inter Milan qui a raflé la mise aux dépens de la Fiorentina. Lautaro Martínez a été le grand héros du soir en inscrivant un formidable doublé, mais même avec cette performance, il ne terminera que deuxième meilleur buteur de cette édition. C’est finalement l’illustre Walid Cheddira, qui s’était révélé aux yeux du monde durant le Mondial 2022, qui remporte cette honorifique distinction en ayant planté cinq pions sur l’ensemble de la compétition… à savoir seulement deux matchs pour lui. Le Marocain avait claqué un doublé lors de l’entrée en lice de Bari contre Padova fin juillet 2022, avant de s’adjuger un triplé au tour suivant face au Hellas Vérone quelques jours plus tard. Son équipe s’était ensuite inclinée en seizièmes de finale face à Parme, elle-même défaite plus tard contre le futur vainqueur de la compétition.…

AL pour SOFOOT.com