Waldemar Kita s’explique après l’éviction de Pierre Aristouy

On peut observer une petite tendance à l’exagération.

Au lendemain du renvoi de Pierre Aristouy, remplacé par Jocelyn Gourvennec sur le banc du FC Nantes, Waldemar Kita, président du club, a justifié son choix, en expliquant notamment que son équipe « prend des buts incroyables, je n’ai jamais vu ça depuis que je suis au club ». Dans les colonnes de L’Équipe , l’homme d’affaires franco-polonais dresse le bilan de son désormais ancien entraîneur pour défendre sa décision de l’écarter : « On a l’impression qu’on ne progresse pas. On n’a gagné que cinq matchs depuis que Pierre est là, on a l’une des plus mauvaises défenses du championnat… » …

CD pour SOFOOT.com