Waldemar Kita, animal coachivore

En attendant de se faire virer à son tour d'ici quelques mois, Jocelyn Gourvennec a pris la tête du FC Nantes ce mercredi, à la place d'un Pierre Aristouy qui n'aura eu droit qu'à 17 petits matchs à la tête des Canaris. Une consommation d'entraîneurs toujours aussi frénétique chez les Kita, et un éternel recommencement sur les rives de l'Erdre.

D’habitude, on le sent venir. Quand les Kita ont en tête de lourder leur entraîneur, ils ne s’en cachent pas vraiment et tout le monde n’a plus qu’à attendre que le couperet tombe. Mais pas cette fois. Lorsque Pierre Aristouy a passé la grille de la Jonelière ce mercredi matin, il ne devinait sûrement pas qu’il s’apprêtait à se faire raccourcir, et que l’entraînement de l’après-midi serait assuré par son héritier. Certes, son FCN n’avait plus vu la victoire depuis quatre rencontres (avec trois défaites) et demeurait la deuxième pire défense de Ligue 1 avec 23 pions encaissés. Mais contrairement à la position du club au moment où Aristouy l’avait prise en main début mai (17 e et 1 er relégable), la situation était encore loin d’être alarmante en ce mois de novembre, avec une 11 e place au classement, au sein d’un championnat très compact. Malgré cela, Waldemar et Franck ont renvoyé le coach (dont c’était la première expérience à ce niveau) potasser ses schémas tactiques et ses idées de jeu, accueillant à sa place ce bon vieux Jocelyn Gourvennec, autre ancien joueur de la maison (1995-1998). « Il n’y avait aucun signal de cette décision donc il est détruit, car c’est d’une injustice cruelle » , souffle l’entourage d’Aristouy auprès de RMC Sport.

