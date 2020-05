Waka Waka, this time is not for Africa

Chanson officielle du mondial s'étant le mieux vendue, "Waka Waka" est aussi celle qui a sans doute cristallisé le plus de tensions. Car entre soupçons de plagiat et manque de reconnaissance envers la scène musicale locale, le tube de Shakira symbolise à lui seul la mainmise de la FIFA sur l'organisation de la Coupe du monde en Afrique du Sud.

Alors que l'Afrique du Sud et le Mexique ouvrent le bal le lendemain après-midi au Soccer City de Johannesburg, l'Orlando Stadium de Soweto est, lui, déjà en ébullition. Le concert d'ouverture du mondial sud-africain accueille tour à tour Alicia Keys, les Black Eyed Peas, John Legend, Amadou & Mariam, Juanes, l'égérie Coca-Cola K'Naan, avant que Shakira entre en scène. Déjà présente en préambule de la finale entre l'Italie et la France quatre ans plus tôt, la pop-star colombienne est affublée d'une tenue zébrée tout droit sortie du. Elle s'échauffe d'abord la voix sur deux de ses morceaux les plus connus, puis entame son fameux "Waka Waka (This time for Africa)", au milieu d'une trentaine de danseurs. Avec beaucoup d'anglais, une phrase d'argot camerounais ici et là, quelques sonorités africaines grâce au groupe local Freshlyground, ce tube est suffisamment commercial pour s'être vendu à plus de dix millions d'exemplaires. Pourtant, entre le boycott du concert d'ouverture, et une histoire de plagiat étouffée par le clan Shakira, le hit fait polémique et symbolise l'emprise de la FIFA sur l'organisation de cette toute première Coupe du monde sur le continent africain.Les premières critiques trouvent écho bien avant l'annonce de la programmation du concert d'ouverture, pensée autour du single "Waka Waka". À la sortie de ce dernier, Shakira est d'abord moquée pour sa piètre maîtrise des phrases chantées en afrikaans, la seconde langue officielle d'Afrique du Sud avec l'anglais. Puis un mois avant le début de la compétition, voilà que la chanson officielle de la Coupe du monde serait en réalité un plagiat du titre "Zangalewa", interprété par Golden Sounds au milieu des années 1980. Le titre de l'artiste colombienne reprend en effet mot pour mot le refrain du groupe camerounais :La langue est difficile à identifier précisément puisque les tirailleurs camerounais avaient en fait créé un argot afin de mieux communiquer entre