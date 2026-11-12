Wahi débloque son compteur avec la Côte d'Ivoire, Mbaye et Mboup buteurs avec le Sénégal

Dis-moi oui, Wahi ! Pas de surprises. Déjà auteur de six pions avec Nice depuis le début de la saison, Elye Wahi a débloqué son compteur avec sa sélection, vainqueur d’une Gambie bien accrocheuse (2-1) . Dans ces éliminatoires de la CAN 2027, l’équipe de Hervé Renard poursuit son sans faute et s’installe en tête de son groupe, avec trois victoires en autant de sorties.

Première heureuse pour Mboup

Ailleurs sur le continent, le Sénégal a tranquillement disposé du Soudan (4-1) . D’abord, un joueur de l’actuelle Ligue 1, Boulaye Dia en l’occufrence, a été à la fête. Ensuite, un ancien joueur de Ligue 1 a porté les siens : l’ancien parisien Ibrahim Mbaye a inscrit le troisième but des siens, son deuxième en sélection. Enfin, le Brestois Pathé Mboup a marqué son premier but avec les Lions … pour sa première sélection.…

UL pour SOFOOT.com