Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Woods a été le plus malin Reuters • 27/10/2020 à 18:09









Vuelta : Woods a été le plus malin par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les coureurs de la Vuelta étaient visiblement pressés de terminer cette 7e étape entre Vitoria-Gasteiz et Villanueva de Valdegovia (159 km). Malgré la double ascension du col de première catégorie, le Puerto de Orduna, le vainqueur de cette étape, Michael Woods a quand même roulé à près de 42 km/h de moyenne ! C'est d'ailleurs dans la première ascension de ce col qu'une grosse échappée de 35 coureurs s'est mise en place. Parmi les noms les plus connus, on y trouvait Valverde, Kuss, Woods, Martin ou encore Wellens. La deuxième ascension du Puerto de Orduna a remis les coureurs chacun à leur place avec des pourcentages à 7% sur près de 8 kilomètres. Woods y est passé seul en tête au sommet alors qu'il restait 20 kilomètres à parcourir. Mais un quatuor composé de Valverde, Martin, Peters et Fraile est revenu sur lui alors qu'à une vingtaine de secondes derrière, un groupe de poursuivants tentait de faire la jonction. Tout ce joli monde est resté serré dans un mouchoir de poche jusque dans les derniers hectomètres. Dans ce club des cinq, chacun a bien tenté a tour de rôle de s'isoler mais en vain... Ce n'est que sous la flamme rouge que Woods a réussi à faire une ultime différence lui permettant d'aller lever les bras, lui qui avait terminé second lors de la 6e étape ce dimanche. Au niveau du classement général, pas de changement entre des leaders qui sont restés sages à la veille d'une nouvelle arrivée au sommet.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.