Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Wellens pour le doublé Reuters • 04/11/2020 à 17:53









Vuelta : Wellens pour le doublé par Pierre Sarniguet (iDalgo) Wellens a encore fait mouche sur la Vuelta. Après son succès sur la 5e étape, le Belge a ajouté la 14e dans son escarcelle au terme d'une longue échappée comme il les aime. Pour en arrivée à ce résultat, il a pourtant dû batailler durant de longs kilomètres en compagnie de six autres coureurs. Ce groupe s'est formé après une grosse cinquantaine de kilomètres de course très décousue où de nombreux coureurs convoitaient une place dans le bon coup du jour. A l'expérience et à la pédale, Wellens a été accompagné par Stybar, Van Baarle, Woods, Périchon, Arensman et Soler pour compter une avance maximale de 5 minutes et 30 secondes à 115 kilomètres de l'arrivée. Derrière, les Astana et les Bora ont tenté de revenir sur les fuyards mais en vain. Les Total Direct Energie se sont alors mis à la planche pour ramener l'écart à 1'30" à 25 kilomètres de l'arrivée. En manque de main d'oeuvre, la formation française n'a pas pu faire la jonction avec la tête de course. Au final, six des sept baroudeurs se sont présentés pour la gagne au pied de la dernière bosse (1,5 km, 6,5%). Avec toute son expérience, Wellens a laissé Woods mener les débats avant de lancer son sprint à 250 mètres de la ligne d'arrivée tracée à la sortie d'un virage. Il fallait prendre ce dernier à l'intérieur pour se donner le maximum de chance de s'imposer et c'est bel et bien ce qu'à fait le coureur de la Lotto Soudal pour devancer Woods et Stybar. Derrière, les favoris se sont neutralisés à la veille d'une étape marathon (230 kilomètres) qui pourrait nous réserver de grosses surprises.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.