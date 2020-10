Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Sam Bennett lève les bras à Ejea de los Caballeros Reuters • 23/10/2020 à 17:46









Vuelta : Sam Bennett lève les bras à Ejea de los Caballeros par Florian Burgaud (iDalgo) Après trois journées montagneuses, les sprinteurs ont enfin pu se battre dans une ligne droite finale. Dans cette étape longue de 191,7 kilomètres disputée dans les paysages désertiques de l'Aragon, l'échappée, de quatre coureurs, n'a jamais eu l'espoir de boucler le parcours en tête. Alors que les Movistar ont tenté de créer des bordures sur des routes dégagées en milieu d'étape, le vent ne soufflait pas assez fort et le peloton ne s'est pas morcelé. À une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, Will Smit, le dernier rescapé de l'échappée, a été repris et les équipes se sont mises en route pour préparer le sprint. Finalement, c'est le Belge Jasper Philipsen qui a lancé le premier, après le dernier virage situé à un peu plus de 200 mètres de la ligne, mais il s'est fait déborder par l'Irlandais Sam Bennett dans les ultimes mètres. Le sprinteur de la Deceuninck-Quick Step s'impose pour la septième fois de l'année et offre à son pays une deuxième victoire de suite sur cette Vuelta a España.

