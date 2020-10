Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Sam Bennett déclassé, Pascal Ackermann vainqueur Reuters • 29/10/2020 à 18:06









Vuelta : Sam Bennett déclassé, Pascal Ackermann vainqueur par Florian Burgaud (iDalgo) Ce jeudi après-midi, Sam Bennett était le plus fort dans le final de la neuvième étape du Tour d'Espagne 2020 se terminant à Aguilar de Campoo au terme d'un parcours totalement plat. Avec un vélo d'avance sur Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), l'Irlandais de la Deceuninck-Quick Step offrait une centième victoire en Grand Tour à sa formation et un cinquantième bouquet personnel en carrière. Malheureusement, le maillot vert du dernier Tour de France a été disqualifié par le jury après avoir donné un coup d'épaule au Letton Emils Liepins (Trek-Segafredo) à quelques hectomètres de la ligne. C'est donc l'Allemand Ackermann qui s'adjuge cette victoire d'étape devant Gerben Thijssen (Lotto-SOudal) et Max Kanter (Sunweb). Les Français Alexis Renard (Israel Start-Up Nation), sixième, et Lorenzo Manzin (Total Direct Energie), huitième, entrent dans le top 10. Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) conserve son maillot rouge à la veille d'une nouvelle étape de transition toute plate qui pourrait être le théâtre de la revanche de Sam Bennett.

