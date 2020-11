Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Roglic reprend la main Reuters • 03/11/2020 à 18:18









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Nous avons bien failli assister à une belle surprise sur cette 13e étape de la Vuelta (un contre-la-montre individuel de 33 kilomètres). Will Barta, jeune américain de 24 ans de l'équipe CCC Team pensait avoir fait le plus dur en détrônant le portugais Oliveira avec un temps de 46'40". Durant quelques minutes, ses rêves de première victoire chez les professionnels lui ont tendu les bras. Primoz Roglic les a faits voler en éclats en roulant une petite seconde plus vite sur ce parcours tout plat ponctué d'un raidard de deux kilomètres à près de 15% sur la fin. Sur ce terrain, le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma a repris le maillot rouge à Carapaz qui n'est pas vraiment un adepte de la discipline chronométrée. Le bilan de cette étape fait donc état d'un nouveau leader en la personne de Primoz Roglic. Il compte désormais 39 secondes d'avance sur Carapaz et 47 sur Carthy. Ce dernier est en train de montrer toute l'étendue de son talent. Après son succès au sommet de l'Angliru dimanche, il a pris la quatrième place de l'étape du jour. Demain, la course devrait être taillée pour les baroudeurs sur un parcours de 204 kilomètres entre Lugo et Ourense.

