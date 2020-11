Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Roglic pour le doublé, Ackermann s'offre la dernière étape Reuters • 08/11/2020 à 18:16









Vuelta : Roglic pour le doublé, Ackermann s'offre la dernière étape par Pierre Sarniguet (iDalgo) Comme prévu, Roglic a remporté cette Vuelta 2020 au terme de trois semaines de coure intenses. Avec quatre victoires d'étape dans la musette, le Slovène qui avait laissé échapper la victoire sur le dernier Tour de France n'a pas tremblé pour s'offrir le doublé après son sacre en 2019. Sur cette dernière étape, tout s'est joué dans les derniers mètres. Au sprint, Pascal Ackermann s'est imposé avec quelques centimètres d'avance sur Sam Bennett. Au classement final, Roglic s'impose donc devant Carapaz et Carthy. Guillaume Martin est lui le meilleur grimpeur de cette course. Ce soir, la saison cycliste se termine sur une belle fête. Malgré la Covid-19, les grandes courses se sont finalement déroulées dans de bonnes conditions pour le plus grand plaisir des fans de la Petite Reine.

