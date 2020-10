Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Roglic le plus véloce à Suances ! Reuters • 30/10/2020 à 18:07









Vuelta : Roglic le plus véloce à Suances ! par Pierre Sarniguet (iDalgo) Une. Puis deux. Puis trois ! Troisième victoire d'étape sur cette Vuelta 2020 pour Primoz Roglic. Le Slovène de 31 ans s'est adjugé la 10e étape à Suances au terme d'une ultime ascension (1,5 kilomètre à 6% de moyenne) taillée pour les puncheurs. Plus véloce, plus puissant, il a surclassé ses adversaires en s'imposant avec plusieurs mètres d'avance lui permettant de reprendre le maillot rouge à Carapaz grâce aux 10 secondes de bonifications et aux 3 secondes concédées par l'Équatorien (14e de l'étape). C'est au nombre de victoires sur cette Vuelta (3 contre 0 pour Carapaz) que Roglic récupère son maillot rouge puisque les deux premiers du classement général se tiennent dans le même temps ! A présent, un week-end ultra montagneux attend les coureurs de la Vuelta en commençant par demain. 170 kilomètres et 4 cols sont au programme d'une étape où le classement général devrait à nouveau bouger.

