Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Roglic déjà en rouge Reuters • 20/10/2020 à 19:16









Vuelta : Roglic déjà en rouge par Adonis Vesin (iDalgo) Il a attaqué devant la flamme rouge. Une accélération qui a laissé en plan le groupe de six coureurs en tête de course (Kuss, Grossschartner, Carapaz, Chaves, Carthy et Dan Martin). Primoz Roglic a déjà posé sa patte sur la Vuelta après avoir fini deuxième du Tour de France et remporté Liège-Bastogne-Liège. La Jumbo-Visma a contrôlé toute la journée et Sepp Kuss, en lieutenant, a fait exploser le peloton des favoris. Carapaz (Ineos) et Dan Martin (ISN) complètent le podium. Guillaume Martin, premier Français, pointe à 1'08''. Thibaut Pinot (9'56'') et Chris Froome (11'12'') ne disputeront définitivement pas le classement général.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.