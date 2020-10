Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Primoz Roglic reprend du temps à Richard Carapaz Reuters • 28/10/2020 à 18:11









Vuelta : Primoz Roglic reprend du temps à Richard Carapaz par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi soir, on en sait plus sur la hiérarchie de cette 75e Vuelta a España. Quatre hommes se détachent clairement après l'ascension du très difficile Alto de Moncalvillo (8,3 km à 9,2% de moyenne), théâtre inédit de l'arrivée de la huitième étape. Cette montée a confirmé la supériorité de Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et de Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Le premier a effectivement pris le dessus sur le second à la suite d'un dernier kilomètre se résumant à un combat de boxe : le Slovène s'impose finalement, après plusieurs attaques de part et d'autre, 13 secondes devant l'Équatorien qui voit sa marge au général se réduire à 13 secondes, également. Derrière, Dan Martin (Israel Start-Up Nation) est à 28 secondes et Hugh Carthy (EF Pro Cycling), à l'attaque un peu plus tôt, à 44 secondes. Enric Mas (Movistar), maintenant à 1'54", a perdu très gros sur les pentes de la province de Logroño. Ce jeudi, le profil sera totalement plat : le combat des sprinteurs entre Sam Bennett, Pascal Ackermann et Jasper Philipsen, entamé il y a une semaine à Ejea de los Caballeros, reprendra.

