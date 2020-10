Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Marc Soler en costaud, Primoz Roglic engrange Reuters • 21/10/2020 à 18:25









Vuelta : Marc Soler en costaud, Primoz Roglic engrange par Florian Burgaud (iDalgo) Au lendemain d'une première étape du feu de dieu qui a vu Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'imposer sur les hauteurs de d'Eibar, au sanctuaire d'Arrate, et prendre le maillot rouge, le parcours du jour, avec le sommet du terrible Alto de San Miguel placé à 17 kilomètres de l'arrivée à Lekunberri promettait. Et ça n'a pas manqué. Les gros bras se sont fait la peau sur les routes bétonnées de cette ascension de première catégorie. Mais, finalement, c'est bien Marc Soler (Movistar), lâché dans les derniers hectomètres de la montée, qui s'impose, profitant de l'apathie des favoris dans la descente. Une vingtaine de secondes après lui, Primoz Roglic, en tête de groupe, s'est présenté sur la ligne d'arrivée pour prendre six secondes de bonification. Dan Martin (Israel Strat-Up Nation) est maintenant à neuf secondes et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), nouveau maillot blanc à pois bleus, à onze. Ce jeudi, la troisième étape arrive à La Laguna Negra, un col de première catégorie.

