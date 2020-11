Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : l'Angliru n'a pas réussi à les départager Reuters • 01/11/2020 à 18:14









Vuelta : l'Angliru n'a pas réussi à les départager par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Angliru et ses pentes terribles à plus de 20% n'ont pas réussi à décanter cette Vuelta 2020. Si Carapaz et Roglic étaient dans le même temps au départ de cette 12e étape, ils ne sont à présent séparés que par huit petites secondes (en faveur de l'Équatorien), une goûte d'eau. De plus, Carthy, vainqueur de l'étape, et Dan Martin se sont eux aussi rapprochés dans cette lutte pour le maillot rouge. Ces quatre hommes se suivent en moins de 35 secondes après plus de 48 heures de selle, preuve en est que le niveau de cette course est homogène. Pourtant, les organisateurs avaient tout prévu avec cette étape de seulement 109 kilomètres et agrémentée de cinq cols dont l'Angliru en juge de paix. C'est finalement dans cette dernière ascension du jour que tout s'est joué parmi les leaders. Alors que l'on attendait un duel Roglic/Carapaz, c'est l'excellent grimpeur Hugh Carthy, 26 ans, qui a tiré les marrons du feu en gérant son effort à la perfection. C'est à 2 kilomètres de l'arrivée qu'il a réussi a prendre quelques longueurs d'avance sur ses adversaires et qu'il a construit sa première victoire d'étape sur un grand tour. Demain, le Vuelta fera relâche pour la deuxième journée de repos avant un contre-la-montre individuel décisif mardi.

