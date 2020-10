Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Izaguirre vainqueur dans le brouillard, Carapaz nouveau leader Reuters • 25/10/2020 à 17:29









Vuelta : Izaguirre vainqueur dans le brouillard, Carapaz nouveau leader par Pierre Sarniguet (iDalgo) Initialement, cette sixième étape de la Vuelta devait emprunter trois cols de première catégorie : le Pourtalet, l'Aubisque et le Tourmalet. Mais les conditions sanitaires n'ont pas rendu possible le passage de la Vuelta en France et les organisateurs ont du se rabattre sur un parcours de rechange. Certes, trois cols étaient au programme mais beaucoup pentus et effrayants que les trois prévus. Quoi qu'il en soit, la course nous a offert un beau scénario avec la victoire d'étape dans des conditions météo très difficiles (pluie, froid et brouillard) pour le basque Ion Izaguirre. Présent dans la large échappée du jour, il a pu compter sur le travail de son frère Gorka avant de s'envoler dans les derniers kilomètres d'ascension vers Aramon Formigal. Le coureur d'Astana rentre à présent dans le cercle fermé des coureurs vainqueurs d'étapes sur les trois grands tours. Derrière, le maillot rouge a cédé son leadership. Distancé une première fois sur une accélération des Ineos dans une descente très périlleuse, Roglic a ensuite perdu du temps dans le dernier col laissant Richard Carapaz reprendre la tunique de leader de la course. Au classement général, les cinq premiers se tiennent en moins d'une minute alors que demain, le peloton de la Vuelta sera en repos avant d'attaquer la deuxième semaine de course.

