Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Gaudu pour une première Reuters • 31/10/2020 à 18:17









Vuelta : Gaudu pour une première par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le compteur s'est enfin débloqué sur les grands tours pour David Gaudu. Le Breton s'est imposé sur la onzième étape de la Vuelta au sommet de l'Alto de la Farrapona (16 km à 6% de moyenne). A 24 ans, l'ancien vainqueur du tour de l'Avenir en 2016 s'est débarrassé de Marc Soler dans les tous derniers mètres d'une étape menée grand train. Si les grands leaders de cette course n'ont pas osé attaquer, les baroudeurs ont eux tenté leur chance. La bataille pour le maillot de grimpeur a largement influencé cette course avec une belle bataille entre Tim Wellens et Guillaume Martin. C'est finalement le Français qui a tiré profit de cette journée en augmentant largement son avance dans ce classement. Au final, l'échappée de huit coureurs s'est présentée au pied de la dernière ascension avec une avance de deux minutes qui lui a suffi pour se jouer la gagne. Demain, une étape palpitante devrait avoir lieu avec seulement 109 kilomètres mais 5 cols dont l'Alto de l'Angliru qui en sera le juge de paix. Les leaders ne pourront pas se cacher dans ces pentes à plus de 15%.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.