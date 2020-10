Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vuelta : Dan Martin plus de 800 jours après Reuters • 22/10/2020 à 18:21









Vuelta : Dan Martin plus de 800 jours après par Florian Burgaud (iDalgo) Cela faisait depuis le 12 juillet 2018 et l'arrivée de la sixième étape du Tour de France à Mûr-de-Bretagne, que l'Irlandais Dan Martin (Israel Start-Up Nation) n'avait plus levé les bras. C'est dire la joie qui l'a emporté lorsqu'il s'est imposé en costaud, devant le maillot rouge Primoz Roglic (Jumbo-Visma) et Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), au sommet de La Laguna Negra, une montée inédite dans l'histoire du Tour d'Espagne. Au classement général, le Slovène ne compte plus que cinq secondes d'avance sur Martin à la veille d'une étape promise aux sprinteurs. Après trois jours de bagarre entre les favoris, une journée plus calme pourrait être profitable alors que le Tourmalet se profile dès dimanche...

