Vuelta : Cort Nielsen s'offre la 16e étape, Cavagna tout prêt de l'exploit par Pierre Sarniguet (iDalgo) Il y a des courses cyclistes à la fin desquelles le nom du vainqueur marque moins les esprits que celui du perdant. Cette 16e étape de la Vuelta devrait respecter cette règle tant Rémi Cavagna méritait de s'imposer. Présent pour la énième fois dans l'échappée du jour, celui que l'on surnomme le "TGV de Clermont-Ferrand" (sa ville d'origine), n'a été repris par le peloton qu'à 1500 mètres de l'arrivée. Seul, il a tenu tête à ses poursuivants durant 30 kilomètres après avoir laissé sur place ses compagnons d'échappée. Avec seulement 10 secondes d'avance, il a résisté encore et encore pour finalement mourir à quelques hectomètres de la ligne d'arrivée. Au final, c'est donc le sprinteur danois, Magnus Cort Nielsen de l'équipe EF Pro Cycling qui s'est imposé dans un emballage final en petit comité. Roglic a d'ailleurs pris la seconde place, empochant au passage six secondes de bonification. Il peut au passage remercier les Ineos qui ont roulé fort dans le final sans jamais passer à l'offensive. A présent, il compte 45 secondes d'avance sur Carapaz à la veille de la dernière étape de montagne où tout devrait se jouer dans la dernière ascension.

