VTT : Gérault et Sarrou champions de France par Adonis Vesin (iDalgo) Quel été pour Léna Gérault ! La sociétaire du VC Ambérieu Anjos est devenue ce samedi championne de France de cross-country après avoir remporté la coupe de France de l'Alpe d'Huez et le titre national en Marathon. La Briançonnaise de vingt-cinq ans a mis plus de deux minutes à Loana Lecomte (21 ans, Massi), de nouveau championne de France Espoirs, et quatre bonnes minutes à Pauline Ferrand-Prévot (28 ans, Canyon/SRAM Racing). Chez les hommes, l'équipe Absolute-Absalon signe un doublé. Jordan Sarrou décroche son premier sacre en élite devant Titouan Carod. Thomas Griot (Massi) complète le podium.

