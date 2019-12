VTC, bateaux, bus... le gouvernement mobilise tous azimuts contre la grève

Alors que seulement 10 % des trains circuleront ce jeudi et que onze lignes du métro parisien seront fermées, le gouvernement mobilise tous les moyens pour atténuer les effets de la grève dans les transports publics.Hausse des prix limitée dans les VTC : pour éviter que les prix flambent pendant cette journée de grève, Jean-Baptiste Djebbari, le secrétaire d'État chargé des Transports, a annoncé que les plateformes de VTC s'étaient engagées à limiter la hausse. En effet, les prix des VTC sont calculés en continu en fonction de l'offre de la demande. Selon le ministre, les 28 000 VTC seront sur le pont, sans préciser pour autant dans quelle proportion les prix seront modérés.Partage de taxis : pas question de voir le prix de la course de taxi baisser ce jeudi. Et pour cause, les tarifs sont encadrés par la loi. En revanche, le ministre des Transports assure que les taxis se sont engagés à favoriser le partage des courses. Autrement dit, pour les usagers qui le veulent, ils pourront prendre le taxi à plusieurs et partager le prix. LIRE AUSSI > Comment s'organiser pendant la grève ? 40 réponses pratiques à vos questionsDes bus Macron entre le nord et le sud de Paris : c'est la grande idée du gouvernement. Si les circulations est-ouest de la capitale seront assurées par les métros automatiques des lignes 1 et 14, en revanche, peu de métros permettront d'assurer les déplacements nord-sud. Plusieurs autocars, dits Macron, seront donc mis en place entre Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et Massy (Essonne), via Paris.Selon Jean-Baptiste Djebbari, leur utilisation ne serait pas contraire à la réglementation qui leur interdit d'être utilisées sur des courtes distances. En revanche, quels seront les arrêts desservis ? Quel sera le tarif pour monter à bord ? Combien d'autocars circuleront ? À la veille de la grève, le ministre n'a pas été en mesure de répondre à ces questions : « Les discussions sont en cours », ...