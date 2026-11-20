Vrai ou faux. La France est-elle "le pays européen où les jeunes sont les plus concernés par le chômage", comme le dit Retailleau ?

Avec un taux de 21,4 % de chômeurs chez les moins de 25 ans, la France se situait au-dessus de la moyenne de l'UE. Mais elle s'en sort mieux que d'autres pays, y compris des grands de l'Union européenne et des pays de niveau de développement comparable.

( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

Si elle est au-dessus de la moyenne européenne, la France est loin d'être "est le pays européen où les jeunes sont les plus concernés par le chômage", comme l'a affirmé de manière exagérée le candidat des Républicains à la présidentielle Bruno Retailleau, jeudi 19 novembre lors du grand oral de l'égalité des chances.

La France fait partie du premier tiers du classement des pays de l'Union européenne au taux de chômage des jeunes le plus élevé, mais elle n'en est pas à la tête.

Au-dessus de la moyenne

Avec un taux de 21,4 % de chômeurs chez les moins de 25 ans , la France se situait au-dessus de la moyenne de l'UE (15,7 %) en juin 2026, mois le plus récent pour lequel l'office statistique européen Eurostat fournit les données de tous les pays.

La grande majorité affiche un taux de chômage des jeunes soit légèrement plus bas, soit sensiblement plus bas que celui de la France. C'est le cas de la Pologne avec 11,6 %, des Pays-Bas avec 8,5 %, de l'Allemagne avec 7,6 %...

"La situation des jeunes en France apparaît moins favorable que la moyenne européenne en matière d'insertion", abonde l'Insee. L'institut statistique français cite notamment une autre donnée jugée plus pertinente par les économistes : la part de jeunes de 15‑29 ans ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET). Selon les données comparables les plus récentes de l'Insee, elle s'établissait à 13 % en France en 2024, contre 11 % en moyenne dans l'UE.

"Les jeunes occupent également plus souvent des emplois à durée limitée : 36 % des 15-29 ans en emploi sont concernés en France, contre 31 % en moyenne européenne", relève l'Insee.

L'Insee prend soin de noter que "cette situation moins favorable des jeunes en France par rapport à la moyenne européenne est pour partie au moins le reflet d'une situation générale du marché du travail moins favorable en France qu'en moyenne européenne".

En juin 2026, le taux de chômage global de la France était ainsi de 8,3 %, contre 6,2 % à l'échelle de l'UE, selon Eurostat.

Pas le vilain petit canard

Néanmoins, la France est loin d'être le pays européen le plus concerné par le chômage des jeunes. A égalité avec la Finlande, elle fait mieux que l'Espagne (23,4 % avec une croissance économique pourtant supérieure), l'Estonie (24,1 %), la Suède (25,6 %) et la Roumanie (30,8 %), selon les données d'Eurostat pour juin 2026.

Mathilde Guergoat-Larivière, professeure de Sciences économiques à l'Université Paris-8 et spécialiste du travail, souligne auprès de l' AFP que sur l'année 2025, la France faisait même mieux que l'Italie (19,8% contre 20,6 %) et que le chômage des jeunes y était sensiblement au même niveau qu'au Portugal (19,5 %) et au Luxembourg (19,4 %).

"Il y a donc d'autres pays, y compris des grands de l'Union européenne et des pays de niveau de développement comparable, comme l'Espagne, l'Italie, la Suède, qui sont dans une position qui n'est pas meilleure", observe l'économiste.

Spécificité française

Selon Mathilde Guergoat-Larivière, "les jeunes ont structurellement le problème d'avoir moins d'expérience, et quand la situation conjoncturelle se dégrade en termes d'emploi pour toutes les catégories, eux en pâtissent" d'autant plus.

"La spécificité de la France en termes de chômage des jeunes, c'est l'énorme écart entre le taux de chômage des jeunes diplômés et celui des jeunes peu diplômés ", bien supérieur, poursuit la professeure. Cela s'explique notamment par "un système scolaire en France qui valorise assez peu les formations courtes ou professionnelles historiquement".

La France s'est aussi mise bien plus récemment à l'apprentissage qu'un pays comme l'Allemagne, et "on l'a aussi développé dans le supérieur, ce qui n'était pas forcément la priorité", ajoute Mathilde Guergoat-Larivière.