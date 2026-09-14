Vozinha se plante pour son deuxième match au Chili

Icône de la Coupe du monde 2026 avec ses matchs héroïques contre l’Espagne et l’Argentine, le quarantenaire Vozinha avait trouvé cet été un endroit pour l’accueillir en tant que star. Ainsi, on le voit débarquer au Chili pour le grand club de Colo-Colo, comptant déjà Arturo Vidal dans ses rangs.

Superman est arrivé

Ayant profité de son été pour se ressourcer et régler quelques problèmes administratifs, le Cap-Verdien a lancé sa nouvelle aventure début septembre avec un clean sheet en déplacement à Huachipato (0-0). Un résultat peu impressionnant, vu leur objectif de conquérir un 35 e titre.…

MP pour SOFOOT.com